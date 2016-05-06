中国证监会称正对中概股回归A股可能产生的影响进行深入研究

路透北京5月6日 - 针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。

证监会微博新闻稿称，按照现行法律法规，近三年已经有5家在海外上市的企业在退市后，通过并购重组回归A股。市场对此提出质疑，认为这类企业回归A股市场有较大特殊性，境内外市场存在的明显价差、壳资源炒作等现象应予以高度关注。证监会注意到市场的这些反映。

研究机构Hang Ren Partners LLC此前发布报告指出，自2015年以来，38家在美国上市的中国公司已宣布管理层买断股权计划，其中约半数企图以远低于首次公开上市(IPO)价格进行私有化。由于这些离岸公司的股东持有的是美国存托凭证(ADR)，因此缺少某些股东权利。

报告也指出，中国企业出现一股趋势，也就是向美国股东买断股票，让公司股票下市，然后在中国安排新的上市，从中获得一笔更大资金入帐。报告列举中国手游娱乐集团、三生制药、分众传媒等中国企业，都是先在美国退市，不久之后在中国安排规模更大的股票上市。（完）