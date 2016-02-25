中国证监会否认单独研究创业板注册制 构建注册制法规需较长时间

路透上海2月26日 - 针对近日市场传言，中国证监会新闻发言人邓舸周五透过证监会微博回应称，证监会从未单独研究过创业板注册制，根本不存在3月1日创业板全面停止审核的安排，也不存在主板、中小板择期再做安排的问题。

对于注册制改革的进展，他表示，全国人大做出的授权决定，为启动注册制改革的技术准备工作提供了法律依据。证监会将按程序研究制定专门的部门规章、信息披露准则和规范性文件，系统构建注册制的规则体系。这一工作需要有一个较长的时间过程。在此过程中，证监会将与市场各方充分沟通，凝聚共识。在此之前，新股发行受理和审核工作的规则不变、程序不变。

去年12月，全国人大常委会明确授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求，调整适用现行《证券法》关于股票核准制的规定，对注册制改革的具体制度作出专门安排，决定自今年3月1日起实施。

邓舸还表示，方正证券暂停或恢复融券交易属于公司自主的商业行为，证监会未对券商提出过相关要求。

他说，在去年8月沪深证交所修改融券业务规则后，两市融资业务规模迅速下降，截止周三，两市融券余额仅23亿元人民币，当日融券卖出交易额1.2亿元，仅占当日全市场交易量的万分之二。

2015年7月初，方正证券根据当时市场和自身情况，暂停向客户提供融券交易服务。周三方正证券通过网站告知客户，拟于下周一（2月29日）起解除此前融券交易的临时性限制措施。

中国股市沪综指周四收市大跌6.4%，创下一个月来最大单日跌幅，资金面偏紧及注册制改革相关传言成为诱发大盘大幅下挫的因素之一。（完）