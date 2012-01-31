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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 09:29 BJT

中国证监会研讨改进发行审核

《上海证券报》周二称，证监会正在研讨改进新股发行审核制度，承销定价方式或更趋灵活。报导引述相关人士的话称，证监会正在全面研讨发行工作，以充分、完整、准确的信息披露为中心，改进发行审核制度。同时继续弱化行政审批，强化资本市场和诚信约束，由投资者自主进行价值判断和风险判断。路透

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