证监会副主席称证监会将进一步完善适应创新创业企业的投融资机制

路透北京11月22日 - 中国证监会副主席姜洋周二表示，证监会将进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制，推动产品创新、业务创新和服务创新，助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。

证监会网站刊登他在第九届中国·武汉金融博览会上讲话称，证监会将夯实资本市场基础制度，提高服务创新创业的效率；并加强对IPO、再融资、并购重组等的监管，从源头上把好市场准入关，杜绝脱实向虚，引导更多资金流向创新创业领域。

同时，将加快多层次股权市场建设，提升服务科技创新企业的覆盖面。在发展壮大交易所市场的基础上，进一步规范发展新三板，完善挂牌融资、交易和退出机制；规范发展区域性股权市场，并将其纳入多层次资本市场体系，提升服务中小微企业的能力。

姜洋并称，证监会还将推动私募市场发展壮大，增加创业资本的有效供给；推动出台《私募投资基金管理暂行条例》；完善风险投资和资本市场的联动机制，鼓励其加大对科技型中小企业的投入；推动扩大股权投资资金和创业投资基金来源。

此外，证监会将完善资本市场支持创新创业的体制机制。进一步完善上市公司股权激励、员工持股计划和股东分红等制度规则，鼓励上市公司充分调动人才创新的积极性，不断优化公司治理，提升内部管理效率，为企业创新活力迸发创造有利条件。

姜洋并提到，由于国内市场起步晚、发展时间短，市场服务能力与中国1,500余万家中小微企业、30余万家科技型中小企业的总体规模不匹配。同时，风险投资体系尚不健全，天使投资、创业投资有待进一步发展，加之社会法制诚信、契约文化也有待优化，资本市场服务创新创业活动的能力和水平还需进一步提高。（完）

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