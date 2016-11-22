证监会副主席称证监会将进一步完善适应创新创业企业的投融资机制

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月22日 - 中国证监会副主席姜洋周二表示，证监会将进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制，推动产品创新、业务创新和服务创新，助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。
证监会网站刊登他在第九届中国·武汉金融博览会上讲话称，证监会将夯实资本市场基础制度，提高服务创新创业的效率；并加强对IPO、再融资、并购重组等的监管，从源头上把好市场准入关，杜绝脱实向虚，引导更多资金流向创新创业领域。
同时，将加快多层次股权市场建设，提升服务科技创新企业的覆盖面。在发展壮大交易所市场的基础上，进一步规范发展新三板，完善挂牌融资、交易和退出机制；规范发展区域性股权市场，并将其纳入多层次资本市场体系，提升服务中小微企业的能力。
姜洋并称，证监会还将推动私募市场发展壮大，增加创业资本的有效供给；推动出台《私募投资基金管理暂行条例》；完善风险投资和资本市场的联动机制，鼓励其加大对科技型中小企业的投入；推动扩大股权投资资金和创业投资基金来源。
此外，证监会将完善资本市场支持创新创业的体制机制。进一步完善上市公司股权激励、员工持股计划和股东分红等制度规则，鼓励上市公司充分调动人才创新的积极性，不断优化公司治理，提升内部管理效率，为企业创新活力迸发创造有利条件。
姜洋并提到，由于国内市场起步晚、发展时间短，市场服务能力与中国1,500余万家中小微企业、30余万家科技型中小企业的总体规模不匹配。同时，风险投资体系尚不健全，天使投资、创业投资有待进一步发展，加之社会法制诚信、契约文化也有待优化，资本市场服务创新创业活动的能力和水平还需进一步提高。（完）
参看详情，请点选中国证监会网站：here
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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