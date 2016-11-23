证监会将建立区域性股权市场与新三板对接机制--副主席

路透北京11月23日 - 中国证监会副主席赵争平周三表示，证监会将制定区域性股权市场监管规则，建立健全区域性股权市场与新三板的合作对接机制，以适当方式推广地方经验，支持地方政府将区域性股权市场作为中小微企业扶持资金的重要载体。

证监会网站刊登他在新浪金麒麟论坛上的讲话称，证监会将注重发挥区域性股权市场功能，促进三板和四板合作对接、协同发展；加强区域性股权市场信息统计分析和风险监测，提高对苗头性、倾向性问题的发现和预警能力，并及时提示和指导地方政府防范和化解风险隐患。

“区域性股权市场是多层次资本市场的‘塔基’，...将其纳入多层次资本市场体系统筹发展，有利于形成良好的投资生态链，加速创业资本有序循环，扭转资本市场‘倒金字塔’结构。”他说。

赵争平并称，新三板市场为一个独立市场，起步晚，发展时间短，相关的制度安排还需细化完善。进一步拓展融资功能，既要继续坚持市场化原则，挂牌公司要有广泛的市场认可度，又要满足现有法律法规对挂牌公司在规范运作、持续经营等方面的要求。

他还提到，实践证明，严格的投资者适当性制度对新三板市场起好步、稳发展至关重要；改进流动性必须坚守现有的合格投资者制度，在此基础上，推进制度建设，研究改革交易方式，丰富做市商类型，优化激励约束机制。

赵争平并透露，目前新三板对民族地区和贫困地区企业挂牌设立单独通道，实行即报即审、审过即挂政策，同时减免费用。

截至2016年9月底，各区域性股权市场共有挂牌企业1.35万家，展示企业5.41万家，累计为企业实现各类融资6,450亿元人民币。（完）

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