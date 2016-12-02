中国证监会副主席称将在深港通基础上继续推进亚洲资本市场互联互通

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月2日 - 中国证监会副主席方星海周五称，将在深港通、沪港通的基础上继续推进亚洲资本市场的互联互通，推进欧洲市场的共同发展。当前，“沪伦通”可行性研究已取得了阶段性结果，要继续推进；与法国、德国的资本市场，也有很多共同发展的议题可以推进。
他在2016财新峰会上称，深港通的主要目的不在于吸引外资，而在于吸引更多的外资机构投资者进入，这有助于提升信息披露、投资者保护、上市公司治理的水平，进而有助于中国资本市场质量的提升。
“具体在资本市场领域，要以沪港通、深港通为基础，继续推进亚洲资本市场的互联互通。”方星海说。
他表示，中国过去三十多年来的对外开放一直遵循的逻辑是学习发达国家市场经济做法，以开放促改革促发展，这对中国的发展起到了非常好的作用，当下也仍然要按照这条路子走。
在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会上周联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易将于12月5日开始。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。