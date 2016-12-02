中国证监会副主席称将在深港通基础上继续推进亚洲资本市场互联互通

路透北京12月2日 - 中国证监会副主席方星海周五称，将在深港通、沪港通的基础上继续推进亚洲资本市场的互联互通，推进欧洲市场的共同发展。当前，“沪伦通”可行性研究已取得了阶段性结果，要继续推进；与法国、德国的资本市场，也有很多共同发展的议题可以推进。

他在2016财新峰会上称，深港通的主要目的不在于吸引外资，而在于吸引更多的外资机构投资者进入，这有助于提升信息披露、投资者保护、上市公司治理的水平，进而有助于中国资本市场质量的提升。

“具体在资本市场领域，要以沪港通、深港通为基础，继续推进亚洲资本市场的互联互通。”方星海说。

他表示，中国过去三十多年来的对外开放一直遵循的逻辑是学习发达国家市场经济做法，以开放促改革促发展，这对中国的发展起到了非常好的作用，当下也仍然要按照这条路子走。

在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会上周联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易将于12月5日开始。（完）