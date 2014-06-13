中国证监会决定对中金出具警示函

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海6月13日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，中国国际金融有限公司在承销奥赛康新股时违反相关规定，决定对中金公司采取出具警示函的监管措施。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，中金公司指使财经公关公司撰写相关文章，宣传奥赛康估值不高、后市看涨的言论，此行为违反了相关规定。
他说，该决定已下发至中金公司，证券业协会还将对中金公司相关主体采取相关措施。
原定于1月10日网上申购的奥赛康当天紧急叫停发行程序，其发行市盈率高达67倍。公司当时公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。目前奥赛康仍未重启其发行程序。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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