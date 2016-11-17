中国证监会副主席称资管行业发展仍处初级阶段 存监管标准不一等问题

路透北京11月17日 - 中国证监会副主席李超周四表示，尽管中国资管行业发展迅猛，但仍处于发展的初级阶段，存在法律使用混乱，监管标准不统一，缺乏统一的监测监控，及隐形刚性兑付等问题。

财经网援引李超在十四届《财经》年会上的讲话称，上述问题带来的风险隐患，不容忽视，这些问题将不利于投资者保护；导致市场分割；影响市场功能的正常发挥；引发监管套利，增大系统性风险隐患；导致资金脱实向虚，加大了实体成本。

李超指出，近年来资管领域仍存在隐形刚性兑付。部分资管机构从维护自身声誉出发采取了固定回报、隐性担保等经营策略，虽保障了当期投资者的本金和收益，但偏离了资产管理业务的本质，积聚了行业风险。

“‘刚性兑付’也推高了无风险利率，扭曲了风险资产的定价水平，扰乱了市场配置资源的功能。”他说,“刚性兑付”的预期，使得投资者只关注当期收益，忽视风险的存在，市场对于高收益的盲目追求，反向激励金融机构将投资集中在高风险行业。

他并指出，部分机构通过产品结构调整、业务转移等途径，在不同属性的业务间腾挪资产，将业务从监管较严的市场转向监管相对宽松的市场，变相规避监管规定。有的产品“明股实债”，以“资管”之名行“借贷”之实、叠加杠杆，风险在不同产品、不同机构、不同市场间传导，削弱了宏观调控、审慎监管的有效性，增加了系统性风险的隐患。

此外，他谈到，同类产品按照不同的监管要求运行，造成资管市场分割严重。受制于基础资产市场的割裂和分业经营的限制，部分产品通过交叉投资、借用通道间接投资，导致产品结构复杂、透明度低；资管产品通过层层包装，不易识别和判断风险，也容易交叉传染风险。

李超同时指出，经济发展需要、社会财富积累、居民投资理财需求持续提升使得资管行业有强烈的现实发展需求和巨大的发展空间，未来需要进一步夯实基础，化解和消除行业发展中的问题和障碍，实现资管行业持续健康发展。

据统计，截止2016年6月底，各大类资管产品的规模为：银行理财26.3万亿元人民币，信托计划15.3万亿元，公募基金8.4万亿元，基金专户16.5万亿元，券商资管计划14.8万亿元，私募基金5.6万亿元，保险资管2万亿元，剔除重复计算因素，中国资管业务规模约为60万亿左右，大体接近上年GDP总量。（完）