独家：中国开始考虑接替证监会主席肖钢的人选--消息人士

图为北京一家星巴克门店内，一名男子在用手机查看股票信息。 REUTERS/Jason Lee

路透北京/上海8月10日 - 与领导层关系密切的消息人士透露，中国当局已经开始考虑证监会主席换人问题，现任主席肖钢因对今年股市动荡的处理不力而面临党内的批评。

两位消息人士说，当局在最近几周已就接替肖钢出任证监会主席的人选问题征求意见，党内高层将在今年夏天开会时讨论此事。

他们补充说，肖钢的任期要到2018年底才结束，这么早就开始寻找他的继任者，反映出党内对其表现不满，但是否提前撤换，尚未做出最后决定。

部分党内人士认为，证监会处在国家救市行动的第一线，立即更换证监会领导，可能会加大市场的不确定性。

“中央(领导)对肖钢不是非常满意，但维持市场稳定是重中之重，”一位消息人士说。

本月满57岁的肖钢在两年前才走马上任。投资者批评他对今年6月中旬开始的市场恐慌反应迟钝，而且没有采取更多行动来抑制市场之前的过度狂热。

上海和深圳股市在今年上半年先是一路飙升，随后在三周时间里暴跌逾30%。抛售狂潮引来证监会的一系列干预。

上述消息人士透露，至少有三位继任者人选被推荐上来，并已征求意见。

消息人士说，其中包括现年63岁的重庆市长黄奇帆。他在上周讲话时谈到金融与改革，让人对他的抱负产生诸多遐想。

他已接近65岁的退休年龄，但党内因为关键任命推迟退休的情况并不罕见。

中共和重庆市政府在接到询问来电时拒绝置评。证监会对于置评的书面请求也未予回复。

消息人士表示，其他候选人的身份尚不清楚。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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