独家：中国证监会主席肖钢提出辞职--消息（更新版2）

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（新增证监会透过微博否认肖钢请辞）

路透北京1月18日 - 消息人士周一表示，中国证监会主席肖钢已提出辞职。外界认为由于他的管理不善，致使沪深两市自2015年6月触及高点以来市值蒸发逾5万亿美元，比日本的国内生产总值(GDP)还要高。

证监会之后否认了肖钢提出辞职的消息。证监会透过微博表示，“肖钢主席请辞的消息与事实不符。”

肖钢今年57岁，他去年以来对于股市大涨和大跌时的处理方式受到投资者及党中央高层的尖锐批评。

一名与高层领导有联系的消息人士以及一名金融业消息人士向路透表示，肖钢上周提出辞职。在此之前，他推动的股市熔断机制，被抨击为加剧股市跌势，在上路短短三天后，就在1月7日被宣布暂停。

“(党)中央(领导)对肖钢极为不满。他必然要辞职，”一名与高层领导有联系的消息人士表示，并称尚不清楚他接下来会去哪里。

上述金融业消息人士称，“肖钢上周递交了辞呈。”

两位消息人士均要求匿名，因为他们未经授权向媒体发表评论。

在上周六的2016年证券期货监管工作会议上，肖钢承认证监会对股市的监管有缺陷，但他也指出，股市不成熟，投资者也缺乏经验。

肖钢称，“这次股市异常波动充分反映了我国股市不成熟，主要表现为交易者不成熟、交易制度不完备、市场体系不完善、监管制度不适应等，也充分暴露了证监会监管有漏洞、监管不适应、监管不得力等问题，必须深刻汲取教训。”

目前还不清楚肖钢何时离任。有可能会在本月或下月的全国人大常委会之后或3月份的全国人大会议期间发布公告。

肖钢的任期原本要到2018年年底才届满。

消息人士称，中央组织部已经将肖钢接任人选名单缩小到三人。

消息人士说，中国保监会主席项俊波是最热门人选。

他们指出，另一位人选是今年63岁的重庆市市长黄奇帆，传闻黄奇帆将成为国务院秘书长，可能同时兼任证监会主席。

根据上周路透的独家报导，如果黄奇帆被证实将出任国务院秘书长，成为国务院总理李克强的头号大将，黄奇帆将协助应对中国经济放缓和金融市场震荡。

“中央组织部已有三名人选，并完成背景调查，”与领导层有联系的消息人士称。第三名人选身份尚未得知。

目前不能联系到肖钢、项俊波和黄奇帆进行置评。

当记者打电话询问时，证监会和保监会拒绝立即作出评价，而且也没有回复要求评论的传真。

路透8月10日援引与高层领导有联系的消息人士称，中共去年就已开始寻找肖钢的替代人选。

中国政府试图恢复人们对股市信心的努力似乎困难重重，中国投资者最关注的沪综指屡屡跌破去年股市重挫中创下的低点，上周五收于2014年12月以来的最低位2,900点。

在一系列提振信心的措施中，所谓机构投资者组成的国家队去年夏季承诺，将买入并持有沪综指成分股，直到沪综指回升至4,500点；当时认为该水准可以达到。

当时政策制定者急于避免出现全面的金融危机，中国政府组织了数个部门进行联手救市。

路透的一项分析显示，政府组织的公共、民间救市资金一度达到8,000亿美元。

中国央行还下调了利率和存款准备金率。

与此同时，政府也采取了胡萝卜加大棒的政策组合，推出措施压制期货和衍生品市场交易，并起诉了一些进行内幕交易以及操纵市场行为的券商高管。

分析师表示，人民币剧烈贬值不仅促使资金撤出股市，而且导致资金撤出中国。自去年8月出人意料的一次性贬值后，人民币兑美元至今已下跌了约5%，并引发了资本外流。(完)