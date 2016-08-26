中国证监会称已向公安机关移送欣泰电气涉嫌犯罪案件

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月26日 - 中国证监会官方微博周五称，证监会日前依法向公安机关移送欣泰电气(300372.SZ)及相关人员涉嫌欺诈发行及其他犯罪行为案件，依法追究刑事责任，近期公安机关已经部署相关刑事侦查工作。
证监会指出，下一步，证监会将全力支持公安司法机关的侦查、起诉和审判工作，确保违法失信者为自己的行为付出应有的法律代价。
证监会还表示，发行人及其控股股东、实际控制人和相关高管人员要坚决纠正“上市圈钱”的错误观念，不抱任何侥幸心理，更不能认为发行上市后就“万事大吉”，遇到问题可以一走了之，“要真正把保护投资者权益的要求装在心里，落到实处。”
证监会上月完成对欣泰电气的调查，认定其申请上市时相关财务数据存在虚假记载；上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏。深交所已对欣泰电气启动退市程序，且根据相关规定，欣泰电气不可重新上市。发行人股份将被采取冻结或限制减持措施；承销券商兴业证券(601377.SS)设立5.5亿元人民币基金先行赔付。
证监会已对相关责任主体采取行政处罚措施，包括对欣泰电气处以832万元罚款；对于公司高管、承销商及其保荐人等给以罚款及市场禁入等处罚。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。