中国证监会称已向公安机关移送欣泰电气涉嫌犯罪案件

路透上海8月26日 - 中国证监会官方微博周五称，证监会日前依法向公安机关移送欣泰电气(300372.SZ)及相关人员涉嫌欺诈发行及其他犯罪行为案件，依法追究刑事责任，近期公安机关已经部署相关刑事侦查工作。

证监会指出，下一步，证监会将全力支持公安司法机关的侦查、起诉和审判工作，确保违法失信者为自己的行为付出应有的法律代价。

证监会还表示，发行人及其控股股东、实际控制人和相关高管人员要坚决纠正“上市圈钱”的错误观念，不抱任何侥幸心理，更不能认为发行上市后就“万事大吉”，遇到问题可以一走了之，“要真正把保护投资者权益的要求装在心里，落到实处。”

证监会上月完成对欣泰电气的调查，认定其申请上市时相关财务数据存在虚假记载；上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏。深交所已对欣泰电气启动退市程序，且根据相关规定，欣泰电气不可重新上市。发行人股份将被采取冻结或限制减持措施；承销券商兴业证券(601377.SS)设立5.5亿元人民币基金先行赔付。

证监会已对相关责任主体采取行政处罚措施，包括对欣泰电气处以832万元罚款；对于公司高管、承销商及其保荐人等给以罚款及市场禁入等处罚。（完）