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中国证监会原主席助理张育军被开除党籍公职并移送司法机关
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2017年7月21日 / 上午10点31分 / 1 天前

中国证监会原主席助理张育军被开除党籍公职并移送司法机关

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京7月21日 - 中国中共中央纪律检察委员会周五表示，对中国证券监督管理委员会原党委委员、主席助理张育军严重违纪问题进行了立案审查。决定给予张育军开除党籍处分和开除公职处分，收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中纪委网站刊文称，经查，张育军严重违反政治纪律和组织纪律，对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项；违反中央八项规定精神，违规打高尔夫球，接受可能影响公正执行公务的宴请；违反廉洁纪律和工作纪律，纵容、默许亲属利用其职务影响谋取巨额不当利益；违反生活纪律。其中，部分问题涉嫌犯罪。 　

中纪委表示，张育军身为党的高级领导干部，理想信念丧失，党性观念和纪律意识淡漠，“靠山吃山”，扰乱资本市场秩序，损害证券监管部门形象，严重违反党的纪律，性质恶劣、情节严重。

2015年9月16日，张育军涉嫌严重违纪，接受组织调查。同年9月22日，据中央组织部有关负责人证实，中央已决定免去其领导职务。

张育军，1963年5月出生，汉族，四川什邡人，经济学博士、法学博士。2001年9月任深圳证券交易所党委副书记、总经理。2008年2月任上海证券交易所党委副书记、总经理。2012年8月任中国证券监督管理委员会党委委员。2012年9月任中国证券监督管理委员会主席助理。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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