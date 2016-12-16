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中国财经 | 2016年 12月 16日 星期五 18:35 BJT

中国证监会批准郑商所和大商所分别开展白糖和豆粕期权交易

路透北京12月16日 - 中国证监会称，近日已批准郑州商品交易所开展白糖期权交易、批准大连商品交易所开展豆粕期权交易；下一步，证监会将督促交易所继续做好准备工作，确保两种期权的顺利推出和平稳运行，相关准备工作预计需要三个月左右，具体挂牌上市时间将另行公布。

证监会网站周五刊登新闻稿称，白糖和豆粕是中国重要的农业品种，相关期货合约自上市以来，市场运行平稳有序，产业客户广泛参与，功能发挥较为显着。近年来，白糖、豆粕现货价格波动频繁，相关农业企业迫切需要更丰富的风险管理工具。

“证监会选取白糖、豆粕两个期货品种进行农产品期权交易试点，能够更好满足农业企业精细化、多样化的风险管理需求，对完善农产品价格形成机制、提高农业产业化水平、加快转变我国农业发展方式具有积极作用。”新闻稿指出。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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