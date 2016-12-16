中国证监会批准郑商所和大商所分别开展白糖和豆粕期权交易

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京12月16日 - 中国证监会称，近日已批准郑州商品交易所开展白糖期权交易、批准大连商品交易所开展豆粕期权交易；下一步，证监会将督促交易所继续做好准备工作，确保两种期权的顺利推出和平稳运行，相关准备工作预计需要三个月左右，具体挂牌上市时间将另行公布。
证监会网站周五刊登新闻稿称，白糖和豆粕是中国重要的农业品种，相关期货合约自上市以来，市场运行平稳有序，产业客户广泛参与，功能发挥较为显着。近年来，白糖、豆粕现货价格波动频繁，相关农业企业迫切需要更丰富的风险管理工具。
“证监会选取白糖、豆粕两个期货品种进行农产品期权交易试点，能够更好满足农业企业精细化、多样化的风险管理需求，对完善农产品价格形成机制、提高农业产业化水平、加快转变我国农业发展方式具有积极作用。”新闻稿指出。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。