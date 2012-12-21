证监会批准郑商所开展油菜籽和菜籽粕期货交易

路透上海12月21日 - 中国证监会公告称,已批准郑州商品交易所开展油菜籽期货和菜籽粕期货交易.按照相关规定,在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕后,证监会将批准郑商所挂牌油菜籽期货和菜籽粕期货合约.

公告并称,郑商所已完成了油菜籽期货合约和菜籽粕期货合约的前期设计工作,确定了价格代表性强的合约标的,拟定了较为严格的交易、结算和交割制度,论证了保证金、涨跌停板和持仓限额制度等风险控制措施.

证监会表示,开展油菜籽、菜籽粕期货交易,可以与现有菜籽油期货形成较为完整的油菜籽产业链期货品种,健全市场价格形成机制,为种植农户及后续产业链企业提供规避价格波动,稳定生产经营的风险管理工具.

油菜籽和菜籽粕是中国油脂、饲料行业的重要原料.油菜籽是油脂加工的原料,其压榨后成品为菜籽油和菜籽粕,2011年以前中国一直是世界上最大的油菜籽生产国和消费国;国家统计局数据显示,2011年中国油菜籽产量为1,343万吨,仅次于加拿大.同时,中国是世界上最大的菜籽粕生产国和消费国,也是全球菜籽粕的主要进口国.

证监会副主席姜洋此前曾公开表示,国债期货上市准备工作已基本就绪,焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批.(完)

详细内容请参看中国证监会网站(here）

(发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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