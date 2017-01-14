中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
其中，上海证券交易所上市的有五家，分别是杭州新坐标科技、安正时尚集团、江山欧派门业、茶花现代家居用品、上海天洋热熔粘接材料。
深圳证券交易所中小板上市有一家，为高斯贝尔数码科技；创业板上市的有四家，分别是北京思特奇信息技术、扬州晨化新材料、广东拓斯达科技、上海汇纳信息科技。
其中，杭州新坐标科技、上海天洋热熔粘接材料、北京思特奇信息技术、广东拓斯达科技等四家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。