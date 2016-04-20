中船集团资产证券化率在十三五期间将从30%提升至70%--报载

路透上海4月20日 - 中国证券报周三报导，中国船舶工业集团公司将进一步推动资产证券化，下属三个上市平台将分别从不同方向承接集团优质资产；中船集团资产证券化率在十三五期间（2016年-2020年）将从目前的30%左右，提升至70%左右。

报导引述知情人士称，中船集团下属三个上市平台中国船舶、中船防务、钢构工程将分别从民用船舶制造、军用/军民融合船舶制造、高科技资产（科研院所等）三个方向承接集团优质资产。

中船集团研究院所的资产证券化日前已正式启幕。钢构工程(600072.SS)3月曾公告，拟定增收购中船第九设计研究院工程有限公司100%股权以及常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司20%股权。

知情人士进一步指出，中船集团对下属三大上市平台呈现出初步资产证券化设想，中国船舶(600150.SS)以民用造船、修船业务为主，获注资产可能以上述领域为核心。中船防务(600685.SS)已获注龙穴造船及核心军工资产，未来发展围绕军用、军民融合类造船业务开展。

而钢构工程围绕船舶配套发展，此次获注科研院所资产，有望成为中船集团科研院所等高科技资产的资本平台。

报导还援引接近中船集团人士表示，“资产证券化是确定的方向，但具体很难严格划分，证券化后的资产仍将出现同业竞争的情况。此外，中船集团不排除引入新的上市公司平台作为资产证券化选项。”

中船集团共有造船厂、造机厂、仪表厂等工业企业31家，科研院所、勘察设计在内的企事业单位12家。

中船集团董事长董强近期在年度工作会议上表示，2015年，中船集团实现经济总量同比增长32.7%，营业收入同比增长37.5%，利润总额同比增长54.4%，新接合同金额同比增长21.8%；十三五期间，中船集团将制定营业收入翻番的发展目标。（完）