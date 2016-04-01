中国船舶获10艘40万吨级超大型矿砂船合同 合同额55亿元

路透上海4月1日 - 中国大型造船企业--中国船舶(600150.SS)周五盘后公告称，其全资子公司上海外高桥造船公司与中国矿运公司签订10艘40万吨级超大型矿砂船（VLOC）建造合同，合同总金额约55亿元人民币。

公告称，若按2014年营收计，该笔合同金额占公司2014年营收的两成。

公告还指出，外高桥造船此次签约，将使其成为世界上手持VLOC订单最多的船厂，并进一步稳固外高桥造船在世界最大节能船型和最大散货船/矿砂船的开发、设计和建造领域的领军地位。

中国矿运公司是去年6月由中国远洋(601919.SS)(1919.HK)下属中远散货运输（集团）有限公司与中海发展(600026.SS)(1138.HK)共同投资组建的矿石运输公司，中远散运持51%股权，中海发展持49%股权。组建之后，中国矿运即从淡水河谷(VALE5.SA)接收了四艘40万吨级VLOC船。（完）