中国船舶获10艘40万吨级超大型矿砂船合同 合同额55亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月1日 - 中国大型造船企业--中国船舶(600150.SS)周五盘后公告称，其全资子公司上海外高桥造船公司与中国矿运公司签订10艘40万吨级超大型矿砂船（VLOC）建造合同，合同总金额约55亿元人民币。
公告称，若按2014年营收计，该笔合同金额占公司2014年营收的两成。
公告还指出，外高桥造船此次签约，将使其成为世界上手持VLOC订单最多的船厂，并进一步稳固外高桥造船在世界最大节能船型和最大散货船/矿砂船的开发、设计和建造领域的领军地位。
中国矿运公司是去年6月由中国远洋(601919.SS)(1919.HK)下属中远散货运输（集团）有限公司与中海发展(600026.SS)(1138.HK)共同投资组建的矿石运输公司，中远散运持51%股权，中海发展持49%股权。组建之后，中国矿运即从淡水河谷(VALE5.SA)接收了四艘40万吨级VLOC船。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。