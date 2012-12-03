证监会称将推动允许符合条件的资产管理机构从事公募基金

路透北京12月3日电---中国正在努力推动基金公司向现代财富管理机构转型发展.证监会基金监管部主任王林表示,下一步监管将重点推动允许符合条件的资产管理机构从事公募基金业务,尽快推出黄金和债券ETF(交易所上市基金)等工作.

上海证券报周一报导引述王林称,未来将加大对创新的支持力度,取消基金产品审核的通道机制,推动常规产品20个工作日内完成审核工作;且将稳步发展跨市场、跨境ETF及场内货币市场基金,积极研究推出REITs(房地产信托基金产品);继续拓展基金的投资范围.

中国上海证交所基金与衍生品部总监刘逖此前表示,市场关注的创新产品--债券ETF(交易所上市基金)和黄金ETF有望明年初上市,明年该所还将对一些创新ETF产品,如商品和外汇ETF做好准备工作.

王林并指出,未来还将鼓励外资法人银行、城市商业银行等商业银行主体申请基金托管业务资格,开展基金托管业务;鼓励商业银行之外的其他机构开展基金托管业务,支持托管机构开展基金外包业务.

"进一步放松费率管制,促进相关市场主体充分进行市场化竞争,推动行业整体降低费率."他说.

对於加快推动境外资金入市的问题,王林表示,将继续加快QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者资格)的审核进度,推动扩大RQFII试点机构范围,允许中国香港地区中资银行、保险机构以及香港其他资产管理机构参与RQFII试点并扩大投资范围,并放松投资限制.

截至10月31日,中国共有159家QFII获得共计335.68亿美元的额度.其中挪威中央银行、新加坡政府投资公司等数家机构的QFII额度已达单个机构上限10亿美元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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