中旅国际称母公司与国旅重组后总部仍设在香港 冀产生协同效应

路透香港3月31日 - 香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周四称，控股股东中国港中旅集团与中国国旅集团重组后，总部仍会设在香港，而重组目的是希望产生协同效应，并发挥各自的优势。

中旅国际主席许慕韩在业绩简报会上称，重组方案仍未确定，确定后需获国家主管部门最后批准。但目前在上市公司层面未有任何变化。

＂重组的目的是为了能发挥两者优势，不是为了1+1=2，而是为了1+1大于2。＂他说。

中旅国际常务副总经理曲涛补充，国旅主要业务为旅行社及免税店经营，与港中旅略有不同，但双方协同作用是具备的。

中旅国际主要从事旅游产业发展，央企港中旅集团持有其约59.45%的已发行股本。国旅集团亦为一家由国资委管辖，以旅游为主业的中央企业。

尚港中旅与国旅落实合并，将为港中旅在近10年内的第二次大型重组。港中旅2007年和中国中旅（集团）公司完成了中国旅游业最大的“航母型”合并重组，整合双方的核心产业。

中旅国际稍早公布，去年净利按年减22%至13.53亿港元；撇除非经常性项目后的核心净利则为8.59亿港元，同比下跌4%。其中旅游主业盈利上升2%，但酒店业务盈利则倒退48%，主要因期内公司在港的两间酒店进行装修影响经营，以及访港过夜旅客减少所致。

该股午盘初股股价跌近3%，大盘恒生指数.HSI跌0.3%。

许慕韩表示，旗下酒店的平均房价没有受太大影响，虽然旅游业不景，但他不赞成酒店通过大幅减价吸引旅客，认为这只会影响服务水平，降价不会对经营产生更好的作用。

去年下半年开始，访港旅客持续下跌，其中占整体访港旅客七成多的内地旅客跌幅更甚，原因包括港元跟随美元转强，而其他地区货币亦纷纷贬值，以及部份国家放宽内地旅客的签证等。这亦令到本地零售业，尤其是奢侈品销售大受打击。

许慕韩称，中国人出境旅行持续增长，虽然香港的吸引力是下降，但他长远对香港旅游业仍很有信心，但要靠多方面包括政府、旅行社等做更多工作，吸引旅客来港。

此外，中旅国际去年底宣布联手恒大地产(3333.HK)合作开发珠海海泉湾二期的商住及旅游项目，许慕韩表示，公司的主业仍是旅游业，旅游地产虽不是重点，但亦不会放弃机会，并且会与专业伙伴合作。（完）