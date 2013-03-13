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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 13日 星期三 14:33 BJT

监测机构称无法检测到朝鲜核试验的“确凿证据”

全面禁止核试验条约组织(CTBTO)周二表示，朝鲜核试验已经过了一个月，现在已不太可能发现爆炸后放射性痕迹的“确凿证据”，有关朝鲜核装置的重要问题也可能无法得到破解。缺乏这种科学证据很可能导致难以确定朝核试验中使用了哪种核材料。地震监测系统记录了朝鲜核试验活动。路透

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