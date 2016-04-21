周大福于场外减持盛京银行股份 涉资约5.74亿港元

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透香港4月21日 - 据联交所周四的资料显示，香港富商郑裕彤家族企业--周大福代理人有限公司近日于场外减持盛京银行(2066.HK)的股份，涉资约5.74亿港元。
周大福代理人是盛京银行2014年底IPO（首次公开发售）的基础投资者之一，当时认购约1.03亿股H股，招股价每股7.56港元。
资料显示，周大福代理人于4月18日在场外减持盛京银行5,000万股H股，平均售价每股11.48港元；本次减持后，持股比例由6.66%降至3.41%。
盛京银行是中国东北地区最大城市商业银行，股权极度分散，上市前由148家法人股东及3,321名个人股东持有。今年以来，中国房地产商恒大地产(3333.HK)多次大手增持盛京银行的H股，目前持股37.43%为最大H股股东。
该股今天收跌1.41%，报11.16港元；大市恒生指数.HSI则升1.82%。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。