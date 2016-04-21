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中国财经 | 2016年 4月 21日 星期四 18:42 BJT

周大福于场外减持盛京银行股份 涉资约5.74亿港元

路透香港4月21日 - 据联交所周四的资料显示，香港富商郑裕彤家族企业--周大福代理人有限公司近日于场外减持盛京银行(2066.HK)的股份，涉资约5.74亿港元。

周大福代理人是盛京银行2014年底IPO（首次公开发售）的基础投资者之一，当时认购约1.03亿股H股，招股价每股7.56港元。

资料显示，周大福代理人于4月18日在场外减持盛京银行5,000万股H股，平均售价每股11.48港元；本次减持后，持股比例由6.66%降至3.41%。

盛京银行是中国东北地区最大城市商业银行，股权极度分散，上市前由148家法人股东及3,321名个人股东持有。今年以来，中国房地产商恒大地产(3333.HK)多次大手增持盛京银行的H股，目前持股37.43%为最大H股股东。

该股今天收跌1.41%，报11.16港元；大市恒生指数.HSI则升1.82%。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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