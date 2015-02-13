韩国政府称周大福将投资26亿美元 在仁川建赌场度假村

路透首尔2月12日 - 韩国当局表示，香港周大福企业计划投资26亿美元，在韩国最大机场附近修建一座赌场度假村。

中国游客占到韩国赌场玩家数量的逾一半。韩国因来自中国的大量游客而受益，先前已表示今年将批准新建大约两座赌场度假村，并希望在今年选定运营商。

仁川市一位官员表示，周大福需拿到中央政府发放的赌场执照，预计时间将在今年年内。周大福将建的赌场度假村规划地为位于首尔西边的仁川市。

赌场运营商寻求在与中国东北间航程较短的韩国投资，尽管中国政府近来再次打击海外赌场吸引中国客户的行动。

上月，菲律宾Bloomberry Resorts(BLOOM.PS)称其正在仁川修建一处赌场和娱乐综合设施。

目前无法联系到周大福发言人置评。

周大福企业是周大福珠宝集团有限公司(1929.HK)的关系企业。

仁川自由经济区在一份声明中表示，周大福计划在韩国修建的度假村预计将包括一处只向海外游客开放的赌场、酒店、购物中心、娱乐以及会议设施。该度假村将在2015-2019年和2019-2022年分两阶段修建。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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