中旅国际称母公司与国旅筹划重组 不涉及上市公司资产重组

路透香港2月23日 - 香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周二表示，收到控股股东中国港中旅集团通知，其正与中国国旅集团筹划战略重组事宜，但不涉及上市公司的重大资产重组事项或证券发行，亦不会对公司的正常生产经营活动构成大影响。