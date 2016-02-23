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中国财经 | 2016年 2月 23日 星期二 18:41 BJT

中旅国际称母公司与国旅筹划重组 不涉及上市公司资产重组

路透香港2月23日 - 香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周二表示，收到控股股东中国港中旅集团通知，其正与中国国旅集团筹划战略重组事宜，但不涉及上市公司的重大资产重组事项或证券发行，亦不会对公司的正常生产经营活动构成大影响。

中旅国际主要从事旅游产业发展，央企港中旅集团持有其约59.45%的已发行股本。国旅集团亦为一家由国资委管辖，以旅游为主业的中央企业。

中旅国际表示，港中旅及国旅集团重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

中旅国际股价今天收升0.75%，报2.68港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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