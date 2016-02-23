中旅国际称母公司与国旅筹划重组 不涉及上市公司资产重组

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港2月23日 - 香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周二表示，收到控股股东中国港中旅集团通知，其正与中国国旅集团筹划战略重组事宜，但不涉及上市公司的重大资产重组事项或证券发行，亦不会对公司的正常生产经营活动构成大影响。
中旅国际主要从事旅游产业发展，央企港中旅集团持有其约59.45%的已发行股本。国旅集团亦为一家由国资委管辖，以旅游为主业的中央企业。
中旅国际表示，港中旅及国旅集团重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
中旅国际股价今天收升0.75%，报2.68港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)