携程拟30亿元参与东航定增 并与其母公司签战略合作协议

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海4月22日 - 中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周四晚间公告称，控股股东东航集团已与携程(CTRP.O)签订战略合作框架协议，双方将在业务、股权、资本市场等领域开展全方位合作，后者并拟以30亿元人民币参与认购东方航空非公开发行的A股，成为其战略投资人。
而在非公开发行结束后12个月内，携程还将一次或分次增持东方航空股票；若携程持股达到一定条件后，东航集团将支持携程一名候选人担任东方航空董事会观察员或董事。
东方航空此前曾发布非公开发行股票方案，拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过23.29亿股A股，发行底价为每股6.44元，募集资金不超过150亿元。该方案已于1月8日获得证监会批准。
公告并称，业务方面，东航集团和携程双方将在低成本出行、IT服务、电子商务等领域开展合作，且双方均有意愿在国际机票销售、运价搜索展示、平台供应商管理等方面开展深度合作。
股权合作方面，双方将探索在低成本航空(包括但不限于中国联航)、航空保险、IT和电子商务等方面开展合作。
东航认为，此次合作将有助于公司充分发挥自身优势及行业优势，整合优质资源，向市场提供更具竞争力的综合差旅服务产品，进一步提升公司的竞争力。
东方航空股票周四停牌一天，因东航集团拟与第三方签署同该公司主营业务、股权等相关的合作协议，其A股停牌前收报6.62元。公司股票将于今日复牌。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
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