《热点透视》携程若与去哪儿联姻 百度可望顺势高飞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak
路透香港4月16日 -中国在线旅游行业两大品牌若能结盟，其中一个大股东可能得到极大好处。据报导，携程(CTRP.O)与去哪儿QUNR.O正在洽谈合并，双方联手可能变得更强。但最受吸引的应该是搜寻引擎巨头百度(BIDU.O)。百度持有去哪儿的控股权，如果联姻成功，在中国飞速成长的在线旅游市场上，百度将获得有如坐进头等舱的优越地位。
根据携程与去哪儿的最新股价，如果进行单纯的全股票合并，新公司的市值将达110亿美元。要比较两家的估值并不容易，因为携程是赚钱的，而去哪儿还在亏损，但最近几个月，双方的股价走势差不多相同。如果合并，规模较大的携程将占合并业务的68%。
这两家公司确实有适合合并的理由。携程出售旅游产品赚取费用，去哪儿则是旅游搜寻引擎，藉由点击数量及广告创造收入。不过合并后势必要小心处理，因为如果去哪儿的搜寻结果独厚携程的服务，可能会遭用户排斥。但是去哪儿的价格比较技术及使用量迅速成长，可以很好地为携程的预订业务锦上添花。
受益最大的可能是百度。如果对等合并，百度在去哪儿的58%持股比例，在新公司将缩水到只剩19%。但这可以换来财务解套。2月时，百度向去哪儿提供了3亿美元借款。以财务角度来看，如果合并，百度在去哪儿所背负的亏损，有机会变成在新公司分得较小比例的获利。另外可能还有其他好处：旅游相关的搜寻广告增加，或是以携程的酒店空房资料，充实百度的地图服务内容。
根据iResearch的资料，到2017年年底时，在线旅游业规模将成长一倍以上，因此，百度或许很想更积极出击--可能是在合并之前取得携程的控股权。不过以今年的预估获利来看，携程的市盈率(本益比)高达55倍，是百度的两倍高，勉强出手会显得太鲁莽。不过即使只是取得少数股权，等到科技股的估值开始回归符合现实之时，百度仍然可以享有机舱前段的好位子。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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