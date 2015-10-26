携程和去哪儿携手 交易价值34亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 中国在线旅游网站携程(CTRP.O)周一宣布，与同业去哪儿(QUNR.O)的最大机构股东百度(BIDU.O)达成换股协议，通过股权置换投资去哪儿，以扩大其在中国规模日益扩大的境外游市场上的份额。
根据路透估算，交易总价值为34亿美元。
交易完成后，携程将持有去哪儿约45%的股权，百度将持有携程25%的股权。
美国上市的携程股价早盘急升28%，至创纪录的94.66美元。去哪儿攀升20%，接近五个月高位49.71美元。
目前，携程的市值为106亿美元。去哪儿的市值为52亿美元。
根据咨询公司China Luxury Advisors和冯氏集团利丰研究中心的报告，预计今年中国游客海外支出将增长23%，至2,290亿美元，到2020年将增长近一倍，至4,220亿美元。
“此项交易大大提升了两家公司未来数年的盈利改善的可能性，携程和去哪儿可能占据70-80%的酒店和机票预订市场的份额，”SummitResearch的分析师Henry Guo在一份给客户的报告中写道。
在此项交易中，摩根大通是携程的财务顾问，Williams Capital是百度和去哪儿的财务顾问。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。