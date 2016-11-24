中国携程旅行网将购旅行搜索网Skyscanner 估值17.4亿美元

路透11月23日 - 中国最大的在线旅游公司--携程旅行网(CTRP.O)周三表示，同意收购苏格兰旅行搜索公司Skyscanner Holdings Ltd，对后者的估值约为14亿英镑(17.4亿美元)。

携程旅行网股价在盘后交易中大涨9.2%，报44.75美元。

用户使用Skyscanner搜索航班、酒店和租车时，可以比较不同旅游网站的报价。

目前该网站拥有6,000万个月度活跃用户，提供30多种语言版本。

该网站在1月进行的一轮融资中，筹得1.28亿英镑，投资者包括马来西亚财富基金--马来西亚国库控股公司和雅虎日本(4689.T)。当时对该公司的估值是16亿美元。

携程表示，完成收购交易后，Skyscanner的现有管理团队将继续独立经营。

这宗交易将以现金为主，并包括携程普通股。(完)