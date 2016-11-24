中国携程旅行网将购旅行搜索网Skyscanner 估值17.4亿美元

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透11月23日 - 中国最大的在线旅游公司--携程旅行网(CTRP.O)周三表示，同意收购苏格兰旅行搜索公司Skyscanner Holdings Ltd，对后者的估值约为14亿英镑(17.4亿美元)。
携程旅行网股价在盘后交易中大涨9.2%，报44.75美元。
用户使用Skyscanner搜索航班、酒店和租车时，可以比较不同旅游网站的报价。
目前该网站拥有6,000万个月度活跃用户，提供30多种语言版本。
该网站在1月进行的一轮融资中，筹得1.28亿英镑，投资者包括马来西亚财富基金--马来西亚国库控股公司和雅虎日本(4689.T)。当时对该公司的估值是16亿美元。
携程表示，完成收购交易后，Skyscanner的现有管理团队将继续独立经营。
这宗交易将以现金为主，并包括携程普通股。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。