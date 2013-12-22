携程斥资逾1亿美元入股一嗨租车

路透上海12月20日 -继稍早刚宣布战略投资国内首家用车服务平台-易到用车后，中国最大在线旅游服务企业携程(CTRP.O)再次战略入股国内最大连锁汽车租赁服务商之一的一嗨租车，投资额逾1亿美元。

据一嗨租车周五新闻稿，携程入股后，将成为继全球最大租车集团--美国企业号控股集团（EnterpriseHoldings）之后公司第二大战略合作伙伴。

一嗨租车创始人兼总裁章瑞平表示，“今后一嗨租车与携程会有很多的合作机会，为国内的旅游及商务出行者们提供更好的出行体验。”

一嗨租车近几年陆续得到启明创投、汉理资本、鼎晖创投、集富亚洲、高盛(GS.N)以及企业号控股集团的多轮注资。一嗨租车目前拥有超过1万3千辆车辆，在国内的服务网点达到500多个，覆盖了全国70多座城市。

携程此前投资的易到用车，亦是一家租车服务商，但其自身不购车，亦不开设门店，而是通过和其他传统租车公司的合作完成业务。携程入股该公司，预计将在包括机票、酒店、火车票、度假等全线产品中推荐、捆绑易到用车产品。

在过去的几年内，中国的旅游业步入飞速发展的阶段。据PhoCusWright的市场调研，中国在2012年以962亿美元超过日本成为亚洲最大的旅行市场。与此同时，伴随着需求的激增，国内租车市场的整体规模也相应地高速扩张，而这个增长的趋势预计会因大批年轻旅行者尤其是自驾游爱好者的涌现而持续下去。 （完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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