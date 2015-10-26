企业合并：中国两大在线旅游网站携程和去哪儿携手，交易价值34亿美元

路透北京10月26日 - 中国在线旅游网站携程 周一宣布，与同业去哪儿 的最大机构股东百度 达成换股协议，通过股权置换投资去哪儿，以扩大其在中国规模日益扩大的境外游市场上的份额。

根据路透估算，交易总价值为34亿美元。

交易完成后，携程将持有去哪儿约45%的股权，百度将持有携程25%的股权

美国上市的携程股价早盘急升28%，至创纪录的94.66美元。去哪儿攀升20%，接近五个月高位49.71美元。

目前，携程的市值为106亿美元。去哪儿的市值为52亿美元。

根据咨询公司China Luxury Advisors和冯氏集团利丰研究中心的报告，预计今年中国游客海外支出将增长23%，至2,290亿美元，到2020年将增长近一倍，至4,220亿美元。

“此项交易大大提升了两家公司未来数年的盈利改善的可能性，携程和去哪儿可能占据70-80%的酒店和机票预订市场的份额，”Summit Research的分析师Henry Guo在一份给客户的报告中写道。

在此项交易中，摩根大通是携程的财务顾问，Williams Capital是百度和去哪儿的财务顾问。(完)