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时事要闻 | 2017年 3月 1日 星期三 13:37 BJT

港中旅集团原副董事长王帅廷因受贿贪污罪一审被判刑16年

路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 　

据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。

经审理查明：2003年至2013年，王帅廷利用担任华润电力控股有限公司党委书记等职务上的便利，为相关单位和个人，在投资入股等事项上提供帮助，非法收受财物，共计4,008.8万元。2006年至2011年，王帅廷利用职务上的便利，先后11次违规获取火电项目开发奖，非法占有华润电力项目公司的财物，共计708.6万元。 　

深圳市中级法院认为，鉴于王帅廷绝大部分受贿数额尚未实际交付，属犯罪未遂；到案后，如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的受贿未遂犯罪事实和部分贪污犯罪事实；检举揭发他人犯罪线索；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定减轻及从轻处罚情节，依法对受贿罪予以减轻处罚，对贪污罪从轻处罚。（完）

(发稿 陈君；审校 沈燕/张喜良)

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