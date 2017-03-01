港中旅集团原副董事长王帅廷因受贿贪污罪一审被判刑16年

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。
经审理查明：2003年至2013年，王帅廷利用担任华润电力控股有限公司党委书记等职务上的便利，为相关单位和个人，在投资入股等事项上提供帮助，非法收受财物，共计4,008.8万元。2006年至2011年，王帅廷利用职务上的便利，先后11次违规获取火电项目开发奖，非法占有华润电力项目公司的财物，共计708.6万元。
深圳市中级法院认为，鉴于王帅廷绝大部分受贿数额尚未实际交付，属犯罪未遂；到案后，如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的受贿未遂犯罪事实和部分贪污犯罪事实；检举揭发他人犯罪线索；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定减轻及从轻处罚情节，依法对受贿罪予以减轻处罚，对贪污罪从轻处罚。（完）
(发稿 陈君；审校 沈燕/张喜良)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。