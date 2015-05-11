北京控股集团与古巴政府签署高尔夫度假村建设意向书

路透哈瓦那5月8日（记者 Marc Frank） - 古巴官方媒体周五称，北京控股集团与古巴政府签署了打造一个高尔夫度假村的意向书。

古巴目前拥有一个18洞高尔夫球场，古巴政府称希望拥有至少12个高尔夫度假村。

“北京控股集团董事长王东与古巴旅游部商业总监Jose ReinaldoDaniel签署了意向书，项目发起亮了绿灯，”古巴《起义青年报》（Juventud Rebelde）报导称。

度假村将坐落于古巴北部海岸，在哈瓦那和巴拉德罗海滩度假村之间。巴拉德罗海滩是古巴最有名的旅游胜地，古巴唯一的一个高尔夫球场也坐落于此。

报导指出，意向书签署于周四古巴年度旅游博览会结束时。该项目将包括一个高尔夫球场、小艇船坞、公寓和酒店。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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