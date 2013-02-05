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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 15:22 BJT

卡斯特罗称查韦斯健康“大有起色”

据古巴官方报纸《格拉玛报》(Granma)报道，该国前领导人菲德尔·卡斯特罗周日参加古巴议会选举投票时对记者称，委内瑞拉总统查韦斯正在癌症手术康复中，健康“大有起色”。86岁的卡斯特罗如今很少出现在公众视线中，他并称，每天都会接到关于查韦斯情况的最新报告。路透
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