古巴革命领袖卡斯特罗逝世 享年90岁

路透哈瓦那11月26日 - 古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)周五逝世，享年90岁。卡斯特罗在美国家门口建立了共产党领导的国家，抵住了50年来美国想推翻其政权的种种努力。

卡斯特罗是20世纪伟大人物。苏联解体后卡斯特罗仍然坚持自己的意识形态，在反殖民统治地区仍广受尊敬。

卡斯特罗2006年险些因肠道疾病丧命，此后健康状况一直欠佳，两年后，他正式将权力移交给其弟弟劳尔·卡斯特罗。

美国总统当选人特朗普称，尽管“卡斯特罗导致的悲剧和伤痛无法抹去”，但将努力确保古巴人民“开始走向富裕和自由之路”。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)敦促革命者继续卡斯特罗的遗产，中国国家主席习近平称，他的逝世使中国人民失去了一位亲密的同志和真诚的朋友。

劳尔卡斯特罗推出了市场经济改革，并在2014年12月与美国达成协议，重建外交关系，结束敌对局面，希望藉此改变古巴。

但特朗普是会继续努力推进与古巴关系正常化，还是履行竞选承诺，再次关闭美国驻哈瓦那大使馆，目前还不明朗。

古巴宣布进入九天的哀悼期，葬礼将于12月4日举行。

卡斯特罗去世不太可能导致危机，因为劳尔掌权地位稳固。(完)