卡斯特罗反驳有关其濒临死亡传言

2012年10月19日，古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗手里拿着一份《格拉玛》报纸。 REUTERS/Alex Castro/Courtesy of Cubadebate

路透哈瓦那10月22日电---古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)在古巴官方媒体周一出版的一篇文章中反驳了关於他已经死亡或将要死亡的报导。

他指控新闻机构以及古巴的敌对势力传播关於他的“愚蠢信息”，特别是西班牙一家报纸上周报导称，卡斯特罗严重中风，已处於植物人状态。

他写道：“这些乌鸦嘴，我甚至都不知道头痛是啥样的了。”

这篇发表在古巴共产党报纸《格拉玛》(Granma)上的文章还配有多张他在阳光下步行在户外的照片。

照片显示，卡斯特罗头戴草帽，穿着红格子衬衣，拄着拐杖。其中一张照片还显示，他手里拿着一份《格拉玛》上周五的报纸。

卡斯特罗称，这些照片证明他们在撒谎。

社交媒体最近几周也曝出各种关於卡斯特罗的传闻。卡斯特罗现年86岁，且最近几年的身体状况每况愈下。

卡斯特罗统治古巴49年，2008年，他以年龄和疾病为由卸任。他的弟弟劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)继任总统。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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