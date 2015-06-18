劳尔·卡斯特罗之子成古巴政坛“新星”

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那6月17日 （记者 Daniel Trotta） - 古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗之子亚历杭德罗·卡斯特罗·埃斯平（Alejandro Castro Espin）已成为其父最亲密的助手之一，承担愈来愈重要的角色，令人想起了劳尔·卡斯特罗曾为其兄菲德尔·卡斯特罗担任的角色。

现年49岁的亚历杭德罗·卡斯特罗是古巴内政部上校，一直以来鲜为外界所知。随着劳尔·卡斯特罗开始改善与美国的关系，结束两国数十年来的敌对状态，亚历杭德罗·卡斯特罗开始出现在劳尔·卡斯特罗左右。

4月的巴拿马峰会期间，84岁的劳尔·卡斯特罗与美国总统奥巴马举行历史性会晤之际，亚历杭德罗·卡斯特罗即是参与会谈的少数几个人之一。去年12月，美古两国总统宣布两国将恢复正常关系前，历经了18个月的秘密谈判，尚不清楚亚历杭德罗·卡斯特罗在谈判中可能扮演了何种角色。

“显然劳尔正在准备让他承担更多职责，可能是更高的官职和/或者军衔，”数十年来密切追踪卡斯特罗家族的前美国中央情报局分析师布莱恩·拉特尔（Brian Latell）表示。

尽管如此，亚历杭德罗·卡斯特罗正在准备接任其父的可能性似乎微乎其微。古巴专家们看不出两位老卡斯特罗有计划将权力交给他们的子女中的任何一位。

“劳尔与其兄菲德尔·卡斯特罗一样，都已下定决心不让古巴看起来像是君主制国家，”居住在哈瓦那的加拿大历史学家哈尔·克列帕克（Hal Klepak）表示，他已写了两本有关古巴军队的书。

法定继承人是55岁的国务委员会第一副主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）。亚历杭德罗·卡斯特罗在今年早些时候接受希腊Mega TV采访时，断然否认了继承父亲的想法。

菲德尔·卡斯特罗当政时，劳尔·卡斯特罗担任其心腹和顾问，与亚历杭德罗·卡斯特罗现在的角色类似。

“这让我想起菲德尔过去那些年对待劳尔的方式，”拉特尔表示。“劳尔将他的儿子培养成向他报告的心腹和耳目，尤其是在古巴内政部。劳尔的儿子是完全可靠的。”

路透要求采访亚历杭德罗·卡斯特罗或者提供他的履历或者职业详情，古巴政府未予回应。（完）