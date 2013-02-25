劳尔·卡斯特罗宣布将在2018年退休

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透哈瓦那2月24日(记者 Marc Frank) - 古巴领导人劳尔·卡斯特罗周日宣布，他将在2018年第二届任期期满后退休，新议会提名52岁的政治新星米格尔·迪亚兹-卡纳尔(Miguel Diaz-Canel )担任古巴国务委员会第一副主席。
现年81岁的卡斯特罗在全国广播讲话中宣布了以上声明。稍早，古巴全国人民政权代表大会宣布卡斯特罗再次当选国务委员会主席，任期五年。
卡斯特罗说：“这将是我的最后一届任期。”
新议会意外提名政坛新星米格尔·迪亚兹-卡纳尔担任第一副主席，他也成为最有可能接替劳尔·卡斯特罗的主席人选。如果劳尔·卡斯特罗无法完成全部任期，迪亚兹-卡纳尔将接替他完成。
新政府将几乎定是卡斯特罗兄弟及其支持者领导的最后一届政府。
劳尔·卡斯特罗的第二任任期即刻生效，到2018年卸任时，他将是86岁高龄。
古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗也列席了会议，这是他罕见地公开现身。
各国政府、古巴观察人士以及古巴人都迫切留意国务委员会是否有新的、更年轻的面孔出现，特别是第一副主席和五名副主席职务。
迪亚兹-卡纳尔的提升部分满足了他们的希望。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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