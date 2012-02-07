卡斯特罗露面推新书 再提核战论

路透哈瓦那2月6日电（记者 Jeff Franks）---古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗上周参加长达六小时的活动，推介其最新回忆录。该国电视台周一播放的活动画面中，卡斯特罗称世界陷於前所未有的糟糕处境。

卡斯特罗现年85岁，上次公开场合露面是2011年4月参加共产党大会时。他此次出席活动时，需要人扶他到椅子上，但在回忆录摘要被宣读以及听取现场观众提问时，他显得神采奕奕。

古巴电视台本次播出的节目时长两小时，颇有卡斯特罗过去长篇演讲的风范，似乎旨在向外界展示他身体状况良好。剩下两部分节目将在本周陆续播放。

卡斯特罗曾掌权古巴49年，2006年7月患严重肠道疾病，2008年2月将权力移交给弟弟劳尔·卡斯特罗。

他仍偶尔为古巴媒体撰写评论，有时还接见来访的他国领导人。不过他表示，他很多时间用於阅读新闻，而读到的东西让人担忧。

卡斯特罗的新书推介活动在上周五举行，他在活动上问道：“伊朗未来如何？近东地区呢？还有叙利亚呢？”

他说美国总统奥巴马已不再握有美国实权，美国正被一个“最高指挥部”操纵，而他们也无法阻止可能发生的核战争。

卡斯特罗过去一直警告称，到了某个时候会爆发核战争，美国、以色列和伊朗将卷入。

“形势严峻，比以往任何时候都严峻。”（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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