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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 09:38 BJT

菲德尔·卡斯特罗反驳有关其濒临死亡传言

古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)在古巴官方媒体周一出版的文章中，反驳关於他已经死亡或将要死亡的报道。他指控新闻机构以及古巴的敌对势力传播关於他的“愚蠢信息”。这篇文章还配有多张他在阳光下步行在户外的照片。路透

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