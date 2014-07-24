习近平访问古巴革命圣地 结束拉美之行

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈瓦那7月23日 - 中国国家主席习近平为期八天的拉美之行以周三对古巴东部城市圣地亚哥的访问收尾。圣地亚哥是古巴摆脱西班牙殖民统治而独立以及该国革命领袖菲德尔·卡斯特罗领导的古巴革命的发源地。
习近平周一抵达哈瓦那对古巴进行访问，周二同古巴签署了涉及贸易、债务、信贷等方面的29项协议，以确保中国继续古巴第二大贸易伙伴国的地位。
习近平在访问期间同古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗以及菲德尔·卡斯特罗进行了会面。劳尔·卡斯特罗还陪同习近平访问圣地亚哥。
根据周三公布的一些协议，中国将继续重组古巴债务，从古巴进口镍、糖、雪茄，推进古巴数字电视系统项目，升级通讯及网络安全，与古巴在卫生、教育和科学领域进行合作。
习近平周二接受古巴政府授予的“何塞·马蒂”勋章后发表致辞称：“中古同为社会主义国家，共同的理想信念和奋斗目标将两国人民紧紧团结在一起。”
习近平上周在巴西出席金砖国家峰会，随后对阿根廷和委内瑞拉进行了访问。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译