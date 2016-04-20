劳尔·卡斯特罗再次当选古共中央第一书记

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路透哈瓦那4月19日（记者 Frank Jack Daniel/Nelson Acosta） - 古巴领导人劳尔·卡斯特罗获选连任古巴共产党中央委员会第一书记，新一届任期五年。

古共第七次全国代表大会周二闭幕，劳尔·卡斯特罗连任古共中央第一书记，85岁的何塞·马查多（Jose Ramon Machado Ventura）连任古共中央第二书记。

古巴当前处于经济改革以及与美国关系缓和的重要时期，古共老一辈领导人牢牢掌控政权。

84岁的劳尔·卡斯特罗在为期四天的古共全国代表大会闭幕时暗示，他和同样年过八旬的马查多将在五年后下届全国代表大会前的某个时候退下来。

“（古共）第七次全国代表大会是具有历史意义的这一代人领导的最后一次大会。”劳尔·卡斯特罗说道。

89岁高龄的古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗出席了闭幕式，与会代表致以热烈欢呼。(完)