伊朗总统称该国因“莫须有”罪名招致惩罚

路透哈瓦那1月11日电（记者 Jeff Franks）---伊朗总统艾哈迈迪内贾德周三抵达古巴後，摆出胜利手势，称伊朗没做错事，却招致敌意。

他并未提及伊朗一名核科学家当日稍早在德黑兰遭炸弹袭击死亡一事，但伊朗政府指责以色列和美国是幕後黑手。

艾哈迈迪内贾德随後会见古巴总统劳尔·卡斯特罗（Raul Castro）。但他抵达古巴首都不久後，即对哈瓦那大学学生含蓄表示，伊朗因莫须有的罪名遭"惩罚"。

"我们攻击别人了吗？我们想得到不应拥有的东西吗？从来没有，从来没有。我们不过是要求得到公平。"

艾哈迈迪内贾德稍早抵达哈瓦那何塞·马蒂国际机场（Jose Marti International Airport）时，古巴副总统拉索（Esteban Lazo）在机场迎接。他当时未发表言论，但对记者微笑，并多次做出胜利手势。

西方国家目前加紧对伊朗实施经济制裁，试图孤立伊朗。古巴是艾哈迈迪内贾德拉美四国访问的第三站，此行旨在展示，伊朗拥有委内瑞拉、尼加拉瓜、古巴和厄瓜多尔的支持。

拉美四国在反美方面与伊朗团结一致，近年来与伊朗的政治和经济关系也有所扩大。这些国家也认可伊朗有开发核能的权利。

尚不清楚艾哈迈迪内贾德是否会与古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）会面，後者现年85岁，已基本退休，只偶尔接见到访外国首脑。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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