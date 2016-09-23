日本领导人首次出访古巴 将讨论贸易投资等问题

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透哈瓦那9月22日 - 日本首相安倍晋三周四到达哈瓦那，将与古巴领导人劳尔·卡斯特罗讨论促进贸易和抑制朝鲜核计划等事宜。安倍是首位出访古巴的日本领导人。
古巴近两年前与美国关系开始正常化。美国总统奥巴马3月曾出访古巴。
古巴党报Granma周四发表的访谈中，安倍称希望讨论贸易、投资、发展合作及加强旅游业往来。
“我还希望与古巴交换意见，古巴在联合国安理会改革、解除核武、亚洲局势等方面在不结盟国家中颇具影响力，”报导援引安倍称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。