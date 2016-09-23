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时事要闻 | 2016年 9月 23日 星期五 09:40 BJT

日本领导人首次出访古巴 将讨论贸易投资等问题

路透哈瓦那9月22日 - 日本首相安倍晋三周四到达哈瓦那，将与古巴领导人劳尔·卡斯特罗讨论促进贸易和抑制朝鲜核计划等事宜。安倍是首位出访古巴的日本领导人。

古巴近两年前与美国关系开始正常化。美国总统奥巴马3月曾出访古巴。

古巴党报Granma周四发表的访谈中，安倍称希望讨论贸易、投资、发展合作及加强旅游业往来。

“我还希望与古巴交换意见，古巴在联合国安理会改革、解除核武、亚洲局势等方面在不结盟国家中颇具影响力，”报导援引安倍称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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