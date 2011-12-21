古巴为金正日去世哀悼三日 降半旗

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透哈瓦那12月20日电---古巴20日起将为朝鲜领导人金正日去世哀悼三天，期间降半旗，以表明与朝鲜的革命情谊。
古巴国务委员会称，所有政府大楼和军事设施均将降半旗。
古巴与朝鲜自1960年建立外交关系以来，一直保持良好关系。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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