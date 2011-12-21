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时事要闻 | 2011年 12月 21日 星期三 11:19 BJT

古巴为金正日去世哀悼三日 降半旗

路透哈瓦那12月20日电---古巴20日起将为朝鲜领导人金正日去世哀悼三天，期间降半旗，以表明与朝鲜的革命情谊。

古巴国务委员会称，所有政府大楼和军事设施均将降半旗。

古巴与朝鲜自1960年建立外交关系以来，一直保持良好关系。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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