古巴人口外流量达1994年来最高

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那7月31日 - 古巴政府周三称，近几年，离开祖国的古巴人数量稳步上升，达到1994年来的最高水平。

美国国务院周三宣布，将古巴游客的旅游签证有效期由六个月延长至五年，并且允许他们多次入境。古巴游客不再需要反复申请旅游签证，并每次支付160美元费用。

古巴1月放宽了旅行限制，公民移居国外后往返古巴变得更加容易并且成本更低；并取消了把移民财产充公的规定，或许希望借此来减缓人口外流。

新的古巴旅行办法规定，古巴人可以离开古巴长达24个月而不失去权利，而且还可以请求再延长最多24个月。

古巴和美国的政策调整理论上应更加方便古巴人前往美国旅行和工作，并且也方便他们随时回国。

古巴2012年度人口统计报告显示，2012年有46,662名古巴人永久移民，为1994年以来人数最多的一年。

报告称，过去五年，古巴人平均每年移民的数量都超过39,000人，比革命早期以来任何五年时间段内的移民数量都多。（完）