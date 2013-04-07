古巴前领导人劝诫朝鲜避免战争

古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周五劝诫朝鲜避免战争，并称当前朝鲜半岛局势是1962年古巴导弹危机以来最严重的核战争威胁之一。卡斯特罗以朋友的姿态在古巴国家媒体撰文称，朝鲜已向世界展示了其技术实力，现在是时候记住该国对其他国家的义务了。图为资料图片。路透