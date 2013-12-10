《独家新闻》俄罗斯同意免除古巴290亿美元债务

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那12月9日（记者 Marc Frank） - 俄罗斯和欧洲的外交人士称，俄罗斯与古巴悄悄签署协议，免除后者所欠前苏联320亿美元债务中的90%债务，从而结束了两国就此问题长达20年的纠纷，为双方更多的投资和贸易铺平道路。

俄罗斯和古巴在今年早些时候宣布了解决债务纠纷的协议，并于10月在莫斯科就协议达成一致。

外交人士称，根据协议，古巴在10年内向俄罗斯偿还32亿美元，以换取俄罗斯免除320亿美元债务的余下部分。

上述协议还有待俄罗斯国家杜马的批准。

外交人士称，双方仍在磋商还款方式，因为即使是每年偿还3.2亿美元，对资金紧张的古巴而言也不是小数目。

古巴和俄罗斯方面均未对债务协议发表官方评论。路透未立即联系到古巴官员就此置评。（完）