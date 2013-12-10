《独家新闻》俄罗斯同意免除古巴290亿美元债务

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈瓦那12月9日（记者 Marc Frank） - 俄罗斯和欧洲的外交人士称，俄罗斯与古巴悄悄签署协议，免除后者所欠前苏联320亿美元债务中的90%债务，从而结束了两国就此问题长达20年的纠纷，为双方更多的投资和贸易铺平道路。
俄罗斯和古巴在今年早些时候宣布了解决债务纠纷的协议，并于10月在莫斯科就协议达成一致。
外交人士称，根据协议，古巴在10年内向俄罗斯偿还32亿美元，以换取俄罗斯免除320亿美元债务的余下部分。
上述协议还有待俄罗斯国家杜马的批准。
外交人士称，双方仍在磋商还款方式，因为即使是每年偿还3.2亿美元，对资金紧张的古巴而言也不是小数目。
古巴和俄罗斯方面均未对债务协议发表官方评论。路透未立即联系到古巴官员就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选