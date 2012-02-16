拉美官员要求美洲峰会邀请古巴 美国面临直接挑战

路透哈瓦那2月15日电（记者 Jeff Franks）---“美洲玻利瓦尔联盟”（ALBA）成员国官员周三表示，4月在哥伦比亚举行的第六届美洲国家首脑会议应邀请古巴。这是对美国的直接挑战。

ALBA由委内瑞拉和古巴於2004年建立，包括八个成员国，定位於在拉丁美洲抗衡美国影响力。另外六个成员国为：安提瓜和巴布达、玻利维亚、多米尼克、厄瓜多尔、尼加拉瓜、圣文森特和格林纳丁斯。该组织属左倾力量。

在ALBA政治委员会会议上，委员会官员推迟之前所作若古巴不参加则抵制该首脑会议的决定，他们表示，将关注美国与古巴对於该会议的纷争如何收场。

古巴表示过希望参加该会议，而美国政府则坚持认为，古巴只有进行民主改革，才能重新加入OAS，否则就不能参与该会。美洲国家组织（OAS）与哥伦比亚共同组织本届首脑会议。

1962年OAS中止古巴的成员国资格，2009年OAS邀请古巴重新加入，但古巴予以拒绝。古巴外交部长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）称，OAS“是美国攻击和掠夺拉美与加勒比海地区的平台”。

古巴自1959年革命以来，与美国水火不容。古巴敢于挑战美国，也在长期以来感受到被美国支配的拉美地区赢得同情与羡慕。

古巴问题令哥伦比亚总统桑托斯（Juan Manuel Santos）头疼不已，可能破坏美洲国家首脑会议，至少也会使本次活动失去光芒，而哥伦比亚则希望藉此次会议打造其在多年国内冲突後的良好形象。

华盛顿智库“美洲对话”（Inter-American Dialogue）总裁希夫特（Michael Shifter）称：“我认为，桑托斯不会让这事发生，这是他的盛宴，他想成为地区领袖。如果峰会分歧太大或遭抵制，这（桑托斯目的）将很难实现。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。