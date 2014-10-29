联大连续23年通过决议 要求美国结束对古巴的禁运

路透联合国10月28日（记者 Mirjam Donath/Louis Charbonneau） - 联合国大会周二以压倒性优势通过决议，连续第23次对美国对古巴长达数十年的经济禁运作出谴责，许多成员国对古巴为抗击埃博拉作出的努力称赞有加。

联大对名为《必须终止美利坚合众国对古巴的经济、商业和金融封锁》的决议进行投票。联合国193个成员国全部参加投票，其中188个国家投票赞成。

与以前一样，只有美国及其盟国以色列投了反对票。帕劳、马绍尔群岛共和国及密克罗尼西亚弃权。投票结果与去年一样。

古巴外长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）在联合国发表讲话呼吁美国在禁运一事上改弦易辙。他称，禁运对古巴人民造成极大的伤害，给古巴带来的经济损失累计超过1万亿美元。

“尽管我们有分歧，但我们可以文明方式相互以待，”罗德里格斯说。“古巴绝不会放弃国家主权。”

美国大使Ronald Godard对该决议作出回应，称古巴借一年一度的联大投票，试图就其经济问题“迁怒”他国，而该国的经济问题是其自己造成的。

该联大该决议只有象征意义，不具备约束力，但却凸显了美国在这一问题上的孤立。这也是所有美国的西方盟国与美国持不同立场的少数事项之一。

联大一些成员国对古巴派出比其他国家更多的医生前往西非抗击埃博拉称赞有加，这些国家包括伊朗、玻利维亚、墨西哥、印度等。 （完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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