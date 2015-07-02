美国和古巴将于7月20日恢复外交关系

路透哈瓦那/华盛顿7月1日（记者 Daniel Trotta/Lesley Wroughton） - 美国和古巴周三正式同意于7月20日恢复两国外交关系。美国国务卿克里还将访问古巴，为美国驻古巴大使馆开馆升旗。

美国总统奥巴马和古巴领导人劳尔·卡斯特罗通过交换信件，达成了履行了双方六个月前所作承诺的协议。

两国领导人交换的信件确定于7月20日恢复两国外交关系，两国驻对方国家大使馆也将在当天或晚些时候开馆。

克里在维也纳表示，他将访问古巴，为美国驻古巴大使馆开馆升旗，从而将成为70年来首个访问古巴的美国国务卿。

“我们今日取得的进展再次表明，我们没必要被历史禁锢，”奥巴马在白宫玫瑰园说。“出现问题时，我们能而且会作出改变。”

奥巴马指出，美古关系是在他出生之年1961年断绝的。

“两国外交关系已经断绝逾50年，这使得美国被拒在古巴未来之外，也让古巴民众的生活变得糟糕，”奥巴马说道。他同时指出，美古两国政府之间仍存在明显的分歧。

84岁的劳尔·卡斯特罗对两国恢复外交关系表示欢迎，称两国应当加强主权平等以及不干涉内政的原则。

“在两国人民及政府之间发展尊重且合作的关系，这种互惠的想法让古巴感受到鼓舞，”劳尔·卡斯特罗在致奥巴马的信件中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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