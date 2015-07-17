古巴称不确信美国已放弃推动古巴“政权更迭”

古巴外交部一名官员周四称，古巴仍不确信美国已放弃推翻古巴共产党政权的企图，尽管美国总统奥巴马已公开否认推动古巴“政权更迭”。两国将于下周一恢复已中断54年的外交关系，古巴称美国需放弃其推动古巴政权更迭的政策，从而改善两国整体关系。今年4月奥巴马在巴拿马美洲峰会期间与古巴总统劳尔·卡斯特罗会晤，奥巴马当时在新闻发布会上称：“对于古巴，我们未在推动政权更迭。”路透